«Динамо» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч КР

Московское «Динамо» и «Краснодар» назвали стартовые составы на первый матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу.

Встреча в Москве начнется в 18:15.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым. Ответственным за систему VAR назначен Кирилл Левников.

Стартовый состав «Динамо»: Андрей Лунев (вратарь), Николас Маричаль, Давид Рикардо, Роберто Фернандес, Хуан Касерес, Антони Рубенс, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Бителло, Муми Нгамале, Константин Тюкавин.

Стартовый состав «Краснодара»: Станислав Агкацев (вратарь), Лукас Оласа, Витор Тормена, Жубал Жуниор, Валентин Пальцев, Александр Черников, Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Хуан Боселли, Дэвид Мозес.

Прямую трансляцию игры смотрите на каналах «Матч ТВ» с 17:45 (мск) и МАТЧ ПРЕМЬЕР в режиме live с 18:10 (мск), а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.