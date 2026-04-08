«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче финала пути РПЛ Кубка России

Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Краснодаром» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.

Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 42-й минуте главный арбитр Иван Абросимов показал красную карточку защитнику гостей Валентину Пальцеву за фол. После обращения к системе VAR решение было пересмотрено: красную отменили, Пальцев получил желтую. На 90-й минуте полузащитник «Краснодара» Александр Черников был удален за агрессивное поведение.

В концовке матча нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил мяч, но гол отменили после просмотра видеоповтора, так как футболист был в офсайде.

Ответный матч между командами состоится 5 мая в Краснодаре. Победитель по сумме двух встреч выйдет в финал Кубка России. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.