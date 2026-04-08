Перед матчем «Зенита» и «Спартака» провели минуту молчания в память о Мирче Луческу

Перед матчем «Зенита» и «Спартака» в рамках второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 провели минуту молчания в память о бывшем тренере сине-бело-голубых Мирче Луческу.

Луческу был госпитализирован после ухудшения состояния на тренировке сборной Румынии. Тренеру был поставлен диагноз острый инфаркт миокарда, а в воскресенье, 5 апреля, его состояние ухудшилось, и Луческу ввели в искусственную кому.

За годы тренерской карьеры Луческу успел потренировать киевское «Динамо», «Шахтёр», «Зенит» и сборную Румынии, которая и стала последним местом работы специалиста.