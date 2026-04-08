Сафонов попал в стартовый состав ПСЖ в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов попал в стартовый состав первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

Игра пройдет на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и начнется в 22:00 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сафонов выходит в стартовом составе парижан в 14-м матче подряд. Последний раз россиянин не попал в основу 28 января в игре с "Ньюкаслом" (1:1).

Российский вратарь перешел в парижский клуб из "Краснодара" летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах и семь раз сыграл "на ноль". По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

"ПСЖ" лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 63 очка. У ближайшего преследователя — "Ланса" — 59 баллов. В следующем матче Лиги 1 "ПСЖ" 19 апреля сыграет с "Лионом". Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "ПСЖ" состоится 14 апреля на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.