Блестящая игра Нойера помогла "Баварии" победить в гостях "Реал"

Немецкая "Бавария" подтвердила статус одного из главных фаворитов Лиги чемпионов, обыграв в Мадриде "Реал" в первом четвертьфинальном матче - 2:1.

Футбольная мудрость гласит: вратарь - это полкоманды. Эти слова как нельзя кстати подходят "Баварии". У мюнхенцев есть Луис Диас и Гарри Кейн, забившие "королевскому клубу", есть молодой француз Майкл Олисе с его роскошным дриблингом, надежный Йозуа Киммих. Но особняком стоит один человек - Мануэль Нойер. Голкипер, которому в конце марта исполнилось 40 лет, провел в столице Испании один из лучших матчей в карьере.

Если бы не Нойер, "Реал", возможно, переломил бы ход встречи, в которой он уступал 0:2. Во второй половине мадридцы создали уйму моментов, но забили лишь однажды - 14-й гол в нынешней Лиге чемпионов в свой актив записал Килиан Мбаппе. Девять сейвов совершил Нойер. Девять! Это лучший результат для Мануэля в плей-офф ЛЧ с 2017 года. Тогда он отбил десять ударов от... "Реала".

Немецкий вратарь вытаскивал "мертвые" мячи. Тот же Мбаппе мог оформить дубль. В одном из эпизодов француз из убойной позиции здорово пробил в угол, однако страж ворот мюнхенцев непостижимым образом дотянулся до мяча. Не смогли переиграть Нойера и другие звезды "Реала" - Винисиус, Джуд Беллингем. Неудивительно, что именно Мануэль был признан лучшим футболистом матча.

- Фантастическое выступление от Ману. Нойер - один из немногих в истории, кому удается держать высокий уровень на протяжении многих лет. Да, ему 40, но это лишь цифры. Он производит невероятное впечатление, - не скрывает своего восхищения Нойером главный тренер мюнхенцев Венсан Компани.

Во многом благодаря Нойеру "Бавария" стала фаворитом дуэли с "Реалом". "Королевский клуб" пять раз подряд вылетал из Лиги чемпионов, проиграв дома первый матч в двухраундовом противостоянии.

- Не вижу причин, почему мы не можем во второй раз победить мадридцев. При этом "Реал" всегда опасен. В атаке у них такие мастера, что расслабляться нельзя ни на минуту. Их команда способна на нечто особенное. Впрочем, как и мы, - полагает Компани.

В истории "Баварии" было немало ярких сезонов. В 2013 году мюнхенцы сделали так называемый "требл" (победа в чемпионате, Кубке страны и Лиге чемпионов). Прошло 13 лет, и вот команда снова на пути к достижению этой цели. Подопечные Венсана Компани лидируют в Бундеслиге с отрывом в девять очков от конкурентов за шесть туров до финиша турнира, вышли в полуфинал Кубка, а теперь еще и стали на шаг ближе к 1/2 финала ЛЧ.

- "Бавария" в очень хорошем положении, борется сразу за несколько трофеев. Сейчас самое важное - сохранять концентрацию. Все качества у нас есть. Мы всегда чувствуем, что можем забить, заставить соперника нервничать. В этом наша сила, - отмечает Гарри Кейн.

Что касается "Реала", то "королевский клуб" рискует провести второй сезон подряд без значимых трофеев. Из Кубка "сливочные" давно вылетели, а в Примере отстают от "Барселоны" на семь очков за восемь туров до финиша первенства. Вся надежда - на Лигу чемпионов. Вероятно, именно от итогов битвы с "Баварией" зависит судьба главного тренера мадридцев Альваро Арбелоа. В СМИ уже просочились слухи о переговорах "Реала" со знаменитым немцем Юргеном Клоппом. Впрочем, Арбелоа сейчас не до этих слухов. Он по-прежнему верит, что его футболисты могут пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

- "Реал" остается в игре. Мы можем победить любого соперника. Сегодня нас подвела реализация. В раздевалке собраны игроки не только высочайшего уровня, но и с характером. Первое, что мне сказали ребята после матча: "Мы выиграем в Мюнхене". Я верю в это, - заявил Арбелоа.

Во второй паре дня лондонский "Арсенал" победил в Лиссабоне "Спортинг" со счетом 1:0. Единственный мяч уже на 91-й минуте забил нападающий сборной Германии Кай Хаверц. "Канониры" очень близки к тому, чтобы второй год подряд попасть в полуфинал Лиги чемпионов.

- "Спортинг" давно не проигрывал на своем поле в еврокубках. Тем ценнее то, чего мы добились, однако дома все начнется заново, со счета 0:0. Важно об этом помнить, - сказал главный тренер "канониров" Микель Артета.

Рулевой "Спортинга" Руй Боржеш посетовал на невезение и выразил надежду, что его команде удастся отыграться в Лондоне.

- Очень обидно проигрывать таким вот образом. Мы контролировали ситуацию, но в итоге остались ни с чем. Тем не менее есть вторая встреча и в ней все возможно, - уверен Руй Боржеш.

Ответные матчи "Арсенала" со "Спортингом" и "Баварии" с "Реалом" пройдут 15 апреля.

Кубок России

Столичное "Динамо" сыграло вничью с "Краснодаром" (0:0) в первом матче финала верхней части сетки Кубка - "Пути РПЛ". Участник Суперфинала определится 5 мая в ответной встрече этих команд в Краснодаре.

В отличие от "быков" динамовцы в концовке сезона делают основной упор на Кубок. В Премьер-лиге подопечные Ролана Гусева занимают восьмое место без реальных шансов на попадание в призовую тройку. В то же время "Краснодар" идет на второе золото подряд.

В сегодняшнем матче динамовцы были ближе к победе. Гости могли остаться в меньшинстве еще до перерыва, но судья передумал удалять Валентина Пальцева после просмотра VAR. И все же встречу "Краснодар" завершил вдесятером: на 91-й минуте красную карточку получил Александр Черников. Через пять минут Константин Тюкавин отправил мяч в ворота южан, однако гол был отменен из-за офсайда.

Что касается нижней части сетки Кубка, то первым в финал "Пути регионов" вышел ЦСКА. Соперник армейцев определится в матче "Зенит" - "Спартак" сегодня поздно вечером.

Напомним, что победители "Пути РПЛ" и "Пути регионов" поборются за Кубок 24 мая в столичных "Лужниках".