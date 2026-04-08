"Спартак" выбил "Зенит" из Кубка России

"Спартак" одержал победу над "Зенитом" в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Основное время завершилось без забитых мячей - 0:0. В серии пенальти точнее оказались игроки столичной команды - 7:6.

Путь регионов. 1/2 финала. Этап 2

Нереализованный пенальти:

Барко, 44 (вратарь).

"Зенит":

Латышонок, Алип, Дркушич, Нино (Дивеев, 90+1), Дуглас Сантос, Барриос, Вендел (Джон Джон, 90+1), Педро (Глушенков, 61), Мостовой, Луис Энрике (Кондаков, 73), Дуран (Соболев, 61).

"Спартак":

Максименко (Помазун, 90+1), Джику, Ву, Денисов (Мартинс, 60), Зобнин, Умяров, Литвинов, Жедсон, Барко (Угальде, 86), Маркиньос, Солари (Дмитриев, 46).

Предупреждения:

Солари, 31, Денисов, 34, Луис Энрике, 42, Джику, 73.