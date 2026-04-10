Капитан «Спартака» поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА

Капитан «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от дерби с московским ПФК ЦСКА в рамках Фонбет Кубка России. Команды встретятся в финальном матче Пути регионов. Игра пройдёт 6 мая на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене».

«В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» — ЦСКА будет хорошая атмосфера. Ждём! Будем играть дома. Поэтому ждём всех болельщиков», — сказал Роман Зобнин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В полуфинале Пути регионов Кубка России «Спартак» выбил из турнира санкт-петербургский «Зенит», а ЦСКА взял верх над самарскими «Крыльями Советов».