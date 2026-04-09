Семак объяснил, чего не хватило "Зениту" для победы над "Спартаком"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, чего не хватило команде для победы над "Спартаком".
По словам Семака, его команда не смогла реализовать моменты в основное время.
- Что не удалось реализовать в этом матче? Было минимум моментов. Хотя хорошие эпизоды были: Мостовой убегал один в один, у Кондакова тоже был хороший момент. По такой игре много моментов не бывает. После стандарта Игорь Дивеев не попал. Какие-то подходы хорошие были, но не смогли забить в основное время, а пенальти — это своего рода лотерея, - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 8 апреля, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе уступил московскому "Спартаку" в полуфинале Пути регионов Кубка России со счетом 0:0 (6:7 - пен.). В основное время матча красно-белые не реализовали одиннадцатиметровый удар - в первом тайме Эсекьель Барко не смог переиграть Евгения Латышонка.
В серии послематчевых пенальти петербуржцы дважды не реализовали свои попытки - Илья Помазун отбил удары Андрея Мостового и Даниила Кондакова. Латышонок смог отбить удар Манфреда Угальде. В финале нижней сетки турнира красно-белым предстоит сыграть с ЦСКА - действующим обладателем Кубка России.