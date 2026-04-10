Губерниев предсказал исход матча "Зенита" и "Краснодара"

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче "Зенита" и "Краснодара".

© ФК "Зенит"

Дмитрий Губерниев заявил, что матч "Зенита" и "Краснодара" будет напряженным и равным.

"Мне сложно сказать, кто выиграет. Потому что "Зенит" действительно будет как на последний решительный бой собираться: родные стены, полные трибуны. Но "Краснодар" не подарок, идет борьба за первенство. Считаю, что игра будет очень напряженная, равная. И пусть победит сильнейший. Но я ставлю на ничью", - сказал Губерниев "Матч ТВ".

В воскресенье, 12 апреля, петербургский "Зенит" сыграет против "Краснодара" в 24-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На данный момент подопечные Мурада Мусаева занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка. Команда Сергея Семака располагается на второй строчке с 51 баллом в своем активе.