Агент Головина рассказал о травме футболиста

Агент Александр Клюев, представляющий интересы игрока "Монако" Александра Головина, высказался о состоянии футболиста.

"У Александра спазм приводящей мышцы. Будем надеяться, что в следующей игре Александр будет в строю", - сказал Клюев "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что российский футболист пропустит матч с "Парижем", который состоится сегодня, 10 апреля.

Александр Головин выступает в составе "Монако" с конца июля 2018 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 31 игру, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.