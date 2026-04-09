Сафонов высказался о победе над «Ливерпулем»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов назвал уверенной победу над «Ливерпулем» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.

В среду «ПСЖ» на своем поле обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:0. Сафонов вышел в стартовом составе.

— Одержали победу в первом матче четвертьфинала. Сделали один уверенный шаг, готовимся к ответной встрече, — написал Сафонов в Telegram‑канале.

Ответная встреча пройдет в Ливерпуле 14 апреля.