«Барселона» может пожаловаться в УЕФА на судейство в матче с «Атлетико»

«Барселона» возмущена судейством в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).

Каталонцы недовольны тем, что судья Иштван Ковач не назначил пенальти в ворота мадридского клуба, когда защитник Марк Пубиль на 54-й минуте во вратарской рукой коснулся мяча, который ему передал вратарь Хуан Муссо. ВАР, за который отвечал Кристиан Дингерт, не вмешался.

Также «Барселона» недовольна удалением Пау Кубарси, который изначально получил желтую карточку, но после вмешательства ВАР был удален. «Барселона» не понимает, по каким критериям ВАР решает, вмешиваться в эпизод или нет.

Также каталонцы считают, что полузащитник Коке должен был быть удален в первом тайме.

По всем этим причинам руководство «Барсы» рассматривает возможность подачи официальной жалобы в УЕФА на судейство Ковача, пишет Marca.