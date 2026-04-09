Эксперт раскритиковал легионера "Зенита"

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре вингера "Зенита" Джона Джона.

По словам Бубнова, Джон Джон не впечатляет своей игрой и не соответствует заплаченным средствам.

- Знаешь, я его когда увидел, он меня не впечатлил. И потом, если брать, сколько они за него заплатили, тем более. Ту игру, которую тот демонстрирует… Он не соответствует этим деньгам, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Джон Джон перешел в петербургский "Зенит" из "РБ Брагантино" в зимнее трансферное окно за 18 миллионов евро и заключил контракт до лета 2031 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 16 миллионов евро.

В составе петербуржцев бразилец вышел на поле в семи встречах во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.