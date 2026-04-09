Игрок "Динамо" высказался об отмене гола Тюкавина

Полузащитник "Динамо" Антон Миранчук рассказал об эмоциях от отмененного гола Константина Тюкавина в матче Кубка России с "Краснодаром".

По словам Миранчука, он испытывает разочарование, но считает, что судьям виднее.

- Разочарование. По эпизоду казалось, что офсайда не было. Но судьям виднее — для этого есть VAR. Ничего страшного. Считаю, что мы провели неплохой матч, - сказал Миранчук в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 8 апреля, московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с "Краснодаром" (0:0) в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. Во втором тайме гости остались в меньшинстве после удаления Александра Черникова, в компенсированное время Константин Тюкавин отметился забитым мячом, однако он был отменен из-за положения вне игры после видеопросмотра.