Михаил Боярский отреагировал на поражение «Зенита» в Кубке России от «Спартака»
Известный актёр театра и кино Михаил Боярский прокомментировал исход противостояния «Зенита» и «Спартака» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 6:7 — по пенальти).
«Обидно, что проиграли «Спартаку». «Зенит» хорошо играл, были шансы победить по игре. Но пенальти — лотерея. Не повезло. Но факт, что приблизились к финалу, обнадёживает. Тем более впереди матч с «Краснодаром». Она более ответственная, чем Кубок. Буду болеть в этом матче, следить. Я поздравлял недавно Тимощука с днём рождения. Надеюсь, у него хорошее настроение. В принципе команда готова к сражению, хотя «Краснодар» — сильная команда. По идее должны были обыграть «Спартак». Но ничего страшного. В чемпионате себя проявим бойцами», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.