Григорян назвал условие, при котором «Зенит» получит большой шанс победить «Краснодар»

Российский тренер Александр Григорян поделился мыслями о предстоящем матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом», оценив шансы команд.

«Если Глушенков в матче с «Краснодаром» будет лучшей версией себя, то у зенитовцев будут очень большие шансы на победный исход. Понятно, что в «Зените» есть и другие большие мастера, но я так вижу ситуацию. Главное преимущество «Краснодара» — это способность провести матч в высочайшем темпе. Тут уже вопрос их готовности к игре», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

После 23 встреч в чемпионате России «Краснодар» набрал 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» заработал 51 очко и располагается на второй строчке.