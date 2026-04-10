Баранник: улучшения результативности Соболева ждали многие

Бывший футболист "Зенита" Дмитрий Баранник высказался о высокой результативности нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева на весеннем отрезке сезона.

По словам Баранника, в такой команде, как "Зенит", форвард обязан быть забивным.

"У любого форварда есть хороший период, когда он выстреливает. Есть много примеров, когда нападающие более высокого класса, чем Соболев, долго не могли забить. Но, играя в такой команде, как "Зенит", нападающий обязан забивать. Долго этого ждали, и сейчас это произошло", — передаёт слова Баранника "Советский спорт".

Весной Александр Соболев провёл в Российской Премьер-Лиге 5 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу. В Кубке России в этом году Соболев провёл 3 матча и забил один гол.