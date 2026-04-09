Защитник «Спартака» раскритиковал поведение болельщиков «Зенита»

Защитник «Спартака» Александр Джику раскритиковал поведение болельщиков «Зенита».

Московский клуб выиграл серию пенальти на «Газпром Арене» в матче Фонбет Кубка России (0:0, 7:6 пен.) После этого болельщики петербуржцев забросали гостей бутылками. Одна из них попала в игрока красно-белых Манфреда Угальде. Игроки хозяев подошли к соперникам и призвали уйти от трибуны.