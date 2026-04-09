Эксперт раскритиковал Галактионова за уход Баринова из "Локомотива"

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал Михаила Галактионова за уход Дмитрия Баринова из "Локомотива".

По словам Бубнова, Галактионов обещал, что сохранит Баринова в команде, но ничего не сделал для этого.

- С Бариновым он пообещал, что всё сделает, чтобы его оставить в команде. А он ничего не сделал. Знаешь, что Баринов сказал? Говорит, доигрываю сезон сейчас, а потом расскажу, как всё было на самом деле. Не про Галактионова? Больше чем уверен, что про него, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА из московского "Локомотива" в зимнее трансферное окно за 2 миллиона евро и заключил контракт до лета 2029 года.

Полузащитник является воспитанником "железнодорожников" и провел за клуб во всех турнирах 274 матча, а также записал на свой счет 13 забитых мячей и 27 результативных передач. Баринов отказался продлевать контракт с клубом, который истекал летом текущего года. Он заявил, что клуб не смог предложить ему достойных условий нового соглашения.