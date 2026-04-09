Сафонов заявил, что не слышал критики по поводу его ошибки в матче с «Тулузой»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов заявил, что не слышал от других людей критических высказываний по поводу его ошибки в матче чемпионата Франции против «Тулузы».

© Соцсети

В 28‑м туре Лиги 1 «ПСЖ» победил «Тулузу» со счетом 3:1. Парижане пропустили гол после ошибки Сафонова — он не смог удержать мяч в руках после подачи углового.

— Никто мне ничего лично не говорил. Я не читаю прессу, не знаю. Если была критика — это нормально, потому что «ПСЖ» — большая команда, в которой все стараются показывать максимум. Но если ты совершаешь ошибки, конечно, болельщики и все остальные будут этим недовольны. Для меня это нормально. Когда ты играешь хорошо, все тебя поддерживают, когда ты совершаешь ошибки, может быть наоборот, — приводит слова Сафонова RMC Sport.

Сафонов в текущем сезоне провел за «ПСЖ» провел 18 матчей, в восьми из которых сыграл «на ноль».

Команда Луиса Энрике набрала 63 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.