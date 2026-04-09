Мостовой прокомментировал победу "Спартака"

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о матче команды против "Зенита".

© Rusfootball

"Спартак" здорово сыграл против "Зенита". Он навязал борьбу и был понаглее. Хозяева, за исключение двух моментов в конце встречи, ничего не создали. "Спартак" ни в чем не уступил, "Зенит" ничего особенного не показал дома", - сказал Мостовой "Спорт-Экспрессу".

Вчера, 8 апреля, в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России петербургский "Зенит" провел матч против московского "Спартака". Встреча проходила на "Газпром Арене". Основное время матча завершилось ничьей со счетом 0:0, подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу в серии пенальти (7:6).