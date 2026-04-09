«Черноморец» окажет помощь детям, пострадавшим при атаке БПЛА

Футбольный клуб «Черноморец» окажет финансовую помощь двум детям из Новороссийска, которые пострадали в результате атаки БПЛА на Новороссийск.

В ночь на 6 апреля Новороссийск подвергся атаке беспилотников. По данным оперативного штаба Краснодарского края, двое детей были доставлены в одну из больниц Краснодара, сообщалось, что они находятся в тяжелом состоянии.

— Наш клуб не может оставаться в стороне от такой беды. Мы поддержали инициативу президента клуба Андрея Васильевича Кравченко и направим все средства, вырученные с продажи билетов на матч [28‑го тура ПАРИ Первой лиги] против костромского «Спартака» [11 апреля] семье пострадавших девочек, — сказал генеральный директор «Черноморца» Константин Гордиюк, которого цитирует пресс‑служба клуба.

Кроме того, клуб призвал болельщиков принять участие в сборе средств, который будет организован во время встречи против «Спартака».

