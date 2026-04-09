Экс-тренер "Краснодара" оценил футбольный интеллект Батракова

Бывший тренер "Краснодара" Сергей Ташуев высказался о футболисте "Локомотива".

Российский специалист заявил, что у Алексея Батракова хороший футбольный интеллект.

"Батраков создан для таких клубов, как "ПСЖ", "Барселона", "Бавария". У него шикарное понимание игры, а в этих командах это ценят. Футбольный интеллект у Батракова на хорошем уровне. Конечно, конкуренция в европейских топ-клубах очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин", - сказал Ташуев "Советскому спорту".

Алексей Батраков выступает в составе московского "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за "железнодорожников" 30 матчей, забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Трансферная стоимость 20-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.