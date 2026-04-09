Мостовой не желает играть в «Зените»

Андрей Лебедев, первый тренер полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ОКИШЕВЫМ отреагировал на промах с пенальти своего бывшего подопечного в домашнем матче полуфинала Пути регионов Кубка России с московским «Спартаком» (0:0, 6:7).

Мостовой не реализовал 11-метровый удар в послематчевой серии. Его удар отбил голкипер красно-белых Илья Помазун. «Спартак» выиграл в серии пенальти и вышел в финал Пути регионов, где сыграет с ЦСКА.

– Андрей впервые за долгое время провел полный матч. Можно сказать, что не воспользовался шансом от тренерского штаба?

– Да, конечно. По нему видно, в целом, что нет у него настроения играть в «Зените». Он прекрасно понимал, почему играл против «Спартака» - определенная ротация была, поэтому только и вышел.

– Как вы думаете, почему Андрей так неудачно пробил пенальти?

– Думаю, как раз вот этот эмоциональный фон. Когда нет настроения, и уверенность тоже пропадает – случайностей не бывает в футболе.

– В отсутствии настроения виноват сам Андрей или тренерский штаб «Зенита»?

– Я думаю, и то, и другое. Он все-таки – тоже человек, и у него есть свои внутренние переживания. Видит же прекрасно, что тренерский штаб не доверяет – вот и все.

– Можно сказать, что после матча со «Спартаком» его перспективы в «Зените» сочтены?

– Пожалуй, что да. Мое мнение, что ему уже давно пора идти в другую команду и там уже играть по полной программе.

В нынешнем сезоне Мостовой провел 29 матчей, забил 7 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.