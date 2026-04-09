Эксперт спрогнозировал, кто займет третье место в РПЛ

Александр Бубнов спрогнозировал, кто займёт третье место в РПЛ по итогам сезона

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос о том, кто займёт третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги по итогам текущего сезона. После 22-х туров на третьей строчке располагается «Локомотив».

«Сразу скажу, что если отталкиваться от последних игр, то «Спартак». По качеству игры… Это моё мнение. Самые хорошие шансы, реальные шансы по игре, по качеству игры, у «Спартака», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».

От «Локомотива» «Спартак» отстаёт на три очка. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые, занимающие шестое место в турнирной таблице, сыграют «Ростовом».

