Вратарь "Спартака" рассказал об атмосфере в клубе при Карседо

Голкипер "Спартака" Илья Помазун высказался об атмосфере в команде при Хуане Карлосе Карседо.

© Rusfootball

"Мне тяжело пришлось на сборах из-за травмы, полтора месяца восстанавливался. Карседо поддерживает меня, тренер выстроил хороший микроклимат в команде. Видно, что каждый бьется друг за друга", - сказал Помазун Sport24.

Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 8 матчей, одержали 6 побед и потерпели 2 поражения. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.