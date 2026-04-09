Камоцци прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

Камоцци — о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Болельщики «красно‑белых» могут гордиться командой»
«Спартак» одержал потрясающую победу над «Зенитом» в Кубке России, болельщики «красно‑белых» могут гордиться командой, заявил «Матч ТВ» бывший советник экс‑владельца московского клуба Леонида Федуна Франко Камоцци.
В среду «Спартак» на выезде одержал победу над «Зенитом» (0:0, по пенальти — 7:6) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.
— Потрясающая победа, важно, что «Спартак» добыл ее именно в Санкт‑Петербурге. «Красно‑белые» доказали, что болельщики могут гордиться командой, — сказал Камоцци «Матч ТВ».
Команда Хуана Карлоса Карседо вышла в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет со столичным ЦСКА. Матч пройдет в начале мая на стадионе «красно‑белых», точная дата станет известна позже.
