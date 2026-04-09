$78.391.56

Смолов — о расизме в отношении Кордобы: «Не самые умные люди пытаются вывести его из равновесия, спровоцировав таким образом»

Проявление расизма в адрес нападающего «Краснодара» Джона Кордобы можно объяснить тем, что футболиста пытаются вывести из равновесия, заявил «Матч ТВ» бывший форвард «быков» Федор Смолов.

Смолов объяснил проявления расизма в отношении Кордобы
По итогам первого матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром» контрольно‑дисциплинарный комитет РФС оштрафовал ЦСКА на миллион рублей за уханье отдельными болельщиками армейцев в адрес Кордобы. Встреча прошла 4 марта в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

— За последние полгода с «Краснодаром» было связано несколько расистских скандалов. Один из последних — выкрики фанатов ЦСКА в адрес Кордобы. Как со стороны это воспринимаете?

— Я общаюсь с ребятами из «Краснодара», знаю ситуацию. Проявление расизма — это очень плохо, осуждаю подобные действия, такого не должно быть в современном обществе.

У меня есть объяснение происходящему, и здесь хочу сделать комплимент Джону [Кордобе]. Он стал ведущим игроком всего чемпионата, делает результат, к сожалению, не самые умные люди пытаются вывести его из равновесия, спровоцировав таким образом.

— Это на самом деле происходило?

— Говорят, что да. Но я не был свидетелем, — сказал Смолов «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

