Объявлены комментаторы матча между «Зенитом» и «Краснодаром»

Комментаторы Роман Трушечкин и Александр Аксенов будут работать на матче 24‑го тура МИР Российской премьер‑лиги между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром», сообщается в Telegram‑канале телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Встреча пройдет в воскресенье в Санкт‑Петербурге и начнется в 19:30. Прямую трансляцию матча смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 18:30), а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Остальные назначения комментаторов выглядят следующим образом:

Суббота, 11 апреля

«Крылья Советов» — «Ахмат»: Михаил Моссаковский и Петр Коптев («Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, 13:45);

«Рубин» — «Оренбург»: Роман Титов (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 16:25);

«Балтика» — «Пари НН»: Константин Генич и Петр Денисов (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 19:25);

Воскресенье, 12 апреля

ЦСКА — «Сочи»: Александр Неценко и Михаил Меламед (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 13:55);

«Ростов» — «Спартак»: Артем Шмельков («Матч ТВ», 16:15);

«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала): Роман Нагучев и Александр Пойда (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 16:25);

Понедельник, 13 апреля

«Акрон» — «Динамо»: Дмитрий Шнякин и Петр Коптев (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 17:15).

