Объявлены комментаторы матча между «Зенитом» и «Краснодаром»

Трушечкин и Аксенов прокомментируют матч 24‑го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром»
Комментаторы Роман Трушечкин и Александр Аксенов будут работать на матче 24‑го тура МИР Российской премьер‑лиги между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром», сообщается в Telegram‑канале телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Встреча пройдет в воскресенье в Санкт‑Петербурге и начнется в 19:30. Прямую трансляцию матча смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 18:30), а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Остальные назначения комментаторов выглядят следующим образом:
Суббота, 11 апреля
«Крылья Советов» — «Ахмат»: Михаил Моссаковский и Петр Коптев («Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, 13:45);
«Рубин» — «Оренбург»: Роман Титов (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 16:25);
«Балтика» — «Пари НН»: Константин Генич и Петр Денисов (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 19:25);
Воскресенье, 12 апреля
ЦСКА — «Сочи»: Александр Неценко и Михаил Меламед (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 13:55);
«Ростов» — «Спартак»: Артем Шмельков («Матч ТВ», 16:15);
«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала): Роман Нагучев и Александр Пойда (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 16:25);
Понедельник, 13 апреля
«Акрон» — «Динамо»: Дмитрий Шнякин и Петр Коптев (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 17:15).
