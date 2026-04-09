Защитник «Зенита» отреагировал на критику со стороны футбольного агента

Защитник «Зенита» Горшков отреагировал на критику со стороны Тимура Гурцкая
Защитник «Зенита» Юрий Горшков отреагировал на критику со стороны футбольного агента Тимура Гурцкая, который ранее заявил, что Горшкова нужно срочно выгнать из команды.
— Тимур Гурцкая критично высказался о твоей игре. Там были резкие слова в твой адрес. Есть что ответить?
— Честно, я не видел. Мне сказали, что он как-то негативно в мой адрес что-то говорил. Но в целом для меня это странно. Потому что главный тренер команды меня хвалит, а человек, который непонятно где и чем занимается — критикует. Понятно, что я буду слушать главного тренера. В целом, внимание к моей персоне приятно. Пусть и в негативном фоне с его стороны (улыбается), — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
