Полузащитник «Барселоны» вернулся к тренировкам с командой

Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг вернулся к тренировкам с командой.

В конце февраля игрок получил травму дистальной части двуглавой мышцы правой ноги. Сообщалось, что он может пропустить 5-6 недель.

Сегодня нидерландец участвовал в групповых занятиях на базе каталонского клуба.

Как пишет Mundo Deportivo, это позволяет предположить, что Френки может выйти на поле во втором тайме субботнего матча Ла Лиги против «Эспаньола».

Цель состоит в том, чтобы футболист набрал соревновательный темп и во вторник мог сыграть с «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первая игра команд в Барселоне завершилась поражением каталонцев со счетом 0:2.

