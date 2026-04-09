Полузащитник «Барселоны» вернулся к тренировкам с командой

Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг вернулся к тренировкам с командой.
В конце февраля игрок получил травму дистальной части двуглавой мышцы правой ноги. Сообщалось, что он может пропустить 5-6 недель.
Сегодня нидерландец участвовал в групповых занятиях на базе каталонского клуба.
Как пишет Mundo Deportivo, это позволяет предположить, что Френки может выйти на поле во втором тайме субботнего матча Ла Лиги против «Эспаньола».
Цель состоит в том, чтобы футболист набрал соревновательный темп и во вторник мог сыграть с «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Первая игра команд в Барселоне завершилась поражением каталонцев со счетом 0:2.
Вячеслав Буцаев: «Непонятно, что будет представлять из себя «Автомобилист» Кудашова. Он всегда был сильным тренером, умеющим ставить игру»
Кортава о матчах сборной Медиалиги: «Понимаю РФС, сейчас очень сложно найти соперника. Пробовали договориться с «Сантосом» и командой из Китая»
Журналист Нобл о переходе Ламбьязе: «Ферстаппен может подумать, что для него настал оптимальный момент, чтобы взять перерыв от «Ф-1»
