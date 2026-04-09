Полузащитник «Барселоны» вернулся к тренировкам с командой

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг вернулся к тренировкам с командой.

© Sports.ru

В конце февраля игрок получил травму дистальной части двуглавой мышцы правой ноги. Сообщалось, что он может пропустить 5-6 недель.

Сегодня нидерландец участвовал в групповых занятиях на базе каталонского клуба.

Как пишет Mundo Deportivo, это позволяет предположить, что Френки может выйти на поле во втором тайме субботнего матча Ла Лиги против «Эспаньола».

Цель состоит в том, чтобы футболист набрал соревновательный темп и во вторник мог сыграть с «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первая игра команд в Барселоне завершилась поражением каталонцев со счетом 0:2.