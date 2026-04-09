Экс-нападающий «Зенита»: Дуран демонстрирует неуважение к клубу

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался об игре форварда сине-бело-голубых Джона Дурана в полуфинале (второй этап) Пути регионов Кубка России против «Спартака» (0:0, 6:7, по пенальти).

22-летний колумбиец провел на поле 61 минуту и был заменен на Александра Соболева. По статистике он пробежал меньше голкипера «Зенита» Евгения Латышонка.

«Сильному, наверное, не надо бегать, а слабому уже не поможет. Но то, что Дуран не в оптимальных кондициях, – это видно. Он демонстрирует неуважение к «Зениту»? Соглашусь. Но у него и до переезда в Санкт-Петербург были проблемы с дисциплиной. Наверное, знали, кого берут. На самом деле, его класс чувствуется, но ему надо поработать с дисциплиной. В мое время в команде были люди, которые могли бы привести в чувство, сейчас – не знаю», – отметил Погребняк.

Зенит» арендовал Дурана у «Аль-Насра» (Саудовская Аравия) до конца нынешнего сезона без права обязательного выкупа.

22-летний колумбиец провел 7 матчей и забил 2 гола. Оба – с пенальти.