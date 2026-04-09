Техдиректор Медиалиги рассказал о сложности найти соперников для сборной МФЛ

Кортава о матчах сборной Медиалиги: «Понимаю РФС, сейчас очень сложно найти соперника. Пробовали договориться с «Сантосом» и командой из Китая»
Технический директор WINLINE Медиалиги Дмитрий Кортава рассказал о сложности найти соперников для сборной МФЛ.
– Рассматриваете ли международную историю со сборной Медиалиги в этом году?
– Да, конечно. Но пока проект сборной в стороне из-за НаПике и старта сезона 11 на 11. Как начнется сезон, вернемся к сборной.
Пробовали договориться с китайской командой. Даже общались с людьми уровнем выше, кто находится за рамками спорта. Общались с «Сантосом», но это сложно.
Я слышу критику в адрес РФС, когда говорят о соперниках сборной России. Поверьте, сейчас это очень сложная история, – сказал Кортава.
