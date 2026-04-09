Газизов прокомментировал решение КДК оштрафовать Евсеева за мат в эфире

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) принял адекватное решение, оштрафовав главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение, специалист сделает выводы, заявил «Матч ТВ» генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов.

Евсеев во флеш‑интервью после игры 23‑го тура МИР РПЛ против «Балтики» (2:2) неоднократно использовал нецензурные слова. В четверг КДК РФС объявил, что принял решение оштрафовать тренера.

— Думаю, это адекватное наказание. Конечно, мы бы хотели, чтобы штраф поменьше был. Но КДК решил так — мы это наказание принимаем. Все нормально. Думаю, решение адекватное, Вадим Валентинович сделает выводы.

— Воспитательную беседу проводили?

— Он же не маленький мальчик, чтобы воспитательную беседу с ним проводить. Он взрослый человек, он все знает. Ну вырвалось у него, я думаю, единичный случай.

— Больше не повторится, получается?

— Я надеюсь на это, но я же не могу брать ответственность. Но я надеюсь, что это так, — сказал Газизов «Матч ТВ».

«Динамо» после 23 туров набрало 22 очка и занимает 12‑е место в турнирной таблице. В ближайшем матче команда 12 апреля сыграет на выезде с московским «Локомотивом».

