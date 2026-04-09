Семин оценил идею тренера "Спартака" выпустить Помазуна на серию пенальти

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал исход противостояния «Зенита» и «Спартака» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России — 0:0 (6:7 пен.). В частности, он затронул тему вратарской замены перед серией пенальти — Илья Помазун сменил в воротах «Спартака» Александра Максименко.

«Думаю, «Спартак» таким настроем заслужил победу и выход в следующую стадию. Потом было решение тренера «Спартака» поменять вратаря — это было очень своевременно перед пенальти. А дальше — не дать пробить в серии пенальти Барко. Карседо — молодец в этом плане. Реальные вещи, которые касались конкретно этого матча, он делал», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.