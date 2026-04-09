Нападающий «Локомотива» рассказал, как воспринял переход Баринова в ЦСКА

Нападающий московского «Локомотива» Николай Комличенко рассказал, как воспринял переход полузащитника Дмитрия Баринова в столичный ЦСКА. Трансфер состоялся в зимнее окно.

— Как лично ты воспринял уход Дмитрия Баринова?

— К концу вот этого полугодия, то есть к началу отпуска, уже понимал, что уйдёт. И уже психологически настраивал себя, что Бара уйдёт, ну это футбол. Как это обычно и бывает. Ну, что теперь делать? Ну, не плакал я. Ну и не радовался, не был счастлив. Ну, воспринял так, что да, это футбольная жизнь, двигаемся дальше. Такое решение, — сказал Комличенко в видео на YouTube-канале «Локомотива».