КДК вынес решение по тренеру "Динамо" Мх

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) принял решение оштрафовать главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева на 100 тыс. рублей за использование нецензурных слов в интервью после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с калининградской «Балтикой» (2:2).

«В соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение – оштрафовать главного тренера ФК «Динамо» г. Махачкала Вадима Евсеева на 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении РФС.

Вадим Евсеев произнёс 12 нецензурных слов за 37 секунд во время интервью после матча.

Махачкалинское «Динамо» после 23 туров набрало 22 очка и занимает 12‑е место в турнирной таблице. В ближайшем матче команда 12 апреля сыграет на выезде с московским «Локомотивом».