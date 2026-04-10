Журова высказалась о штрафе для тренера "Динамо" Мх за мат в интервью

Депутат Журова о штрафе Евсеева в 100 тысяч рублей за мат: «Для кого-то это большая сумма, а для тренера не очень, возможно. Этому придали публичность – такое неприятно любому»
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила штраф, который получил главный тренер «Динамо» Махачкала Вадим Евсеев.
Во время флеш-интервью после матча с «Балтикой» (2:2) Евсеев выругался 12 раз за 37 секунд:
«Сами, #####, себе привозим один гол, #####, второй, #####. Футболист если, #####, пас дает сопернику – какой ВАР-то, #####?».
КДК РФС оштрафовал его на 100 тысяч рублей.
«Наверное, на столько он и наговорил. Для кого-то это реально большая сумма, а для футбольного тренера, возможно, и не очень. Но сам факт того, что этому придали публичность, думаю, для него намного хуже, чем просто штраф. Такое неприятно любому человеку», – сказала Светлана Журова.
Гендиректор «Салавата»: «КХЛ необходимы антимонопольные положения – наподобие тех, что в США. «Локомотив» обязан перераспределить кадровый ресурс в пользу конкурентов 🤭»
«Эспаньол» аннулировал абонемент болельщика, облившего судью жидкостью в матче с «Хетафе»: «Подтверждаем приверженность искоренению неподобающего поведения на стадионе»
Депутат Журова о штрафе Евсеева в 100 тысяч рублей за мат: «Для кого-то это большая сумма, а для тренера не очень, возможно. Этому придали публичность – такое неприятно любому»
Гендиректор «Салавата»: «КХЛ необходимы антимонопольные положения – наподобие тех, что в США. «Локомотив» обязан перераспределить кадровый ресурс в пользу конкурентов 🤭»
«Эспаньол» аннулировал абонемент болельщика, облившего судью жидкостью в матче с «Хетафе»: «Подтверждаем приверженность искоренению неподобающего поведения на стадионе»
Депутат Журова о штрафе Евсеева в 100 тысяч рублей за мат: «Для кого-то это большая сумма, а для тренера не очень, возможно. Этому придали публичность – такое неприятно любому»