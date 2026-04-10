Журова высказалась о штрафе для тренера "Динамо" Мх за мат в интервью

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила штраф, который получил главный тренер «Динамо» Махачкала Вадим Евсеев.

Во время флеш-интервью после матча с «Балтикой» (2:2) Евсеев выругался 12 раз за 37 секунд:

«Сами, #####, себе привозим один гол, #####, второй, #####. Футболист если, #####, пас дает сопернику – какой ВАР-то, #####?».

КДК РФС оштрафовал его на 100 тысяч рублей.