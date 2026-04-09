Во Франции прокомментировали информацию об интересе ПСЖ к Батракову

Журналист французского издания L’Equipe и обозреватель «ПСЖ» Уго Делом оценил вероятность перехода во французскую команду полузащитника московского «Локомотива» Алексею Батракову.

Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны «ПСЖ»

«Никогда ничего не слышал о Батракове в контексте интереса «ПСЖ». Это неправда», — заявил Делом.

Батраков является воспитанником столичного футбола, пройдя за 3 года путь от второй до основной команды «Локомотива».

9 июня 2025 года «железнодорожники» объявили о продлении контракта с россиянином, новое соглашение рассчитано на 4 года – до конца июня 2029-го.

В нынешнем розыгрыше сезона 2025-2026 годов Батраков забил 16 голов и отдал 10 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего отечественного футболиста в 25 млн. евро.

Летом в контракте Батракова активируются отступные для европейских команд размером 16 млн. евро.

После 23-ех сыгранных туров «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова идет на третьем месте в РПЛ розыгрыша 2025-2026 годов, набрав 44 очка.

Отставание от лидирующего в лиге «Краснодара» составляет 8 баллов за 7 туров до конца сезона.