«Реал» и «Ливерпуль» могут обменять Камавинга на Мак Аллистера

TT: «Реал» и «Ливерпуль» рассматривают вариант с обменом Камавинга на Мак Аллистера

Чемпионат.com

Посредники работают над сделкой по обмену полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга на полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера. Об этом сообщает TEAMtalk.

© Чемпионат

По информации источника, мерсисайдцы «давно восхищаются» Камавинга, а его окружение рассматривает вариант с переходом футболиста в другой клуб. В свою очередь, «сливочные» провели «серьёзную подготовительную работу по изучению аргентинца». В «Реале» считают, что по своим качествам Мак Аллистер похож на бывшего полузащитника команды Луку Модрича.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Мак Аллистера составляет € 80 млн, а Камавинга — € 50 млн.

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости