Экс-защитник Лепехин: не вижу в вылете из Кубка катастрофы для «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин заявил «Матч ТВ», что не видит большой проблемы для петербуржцев в вылете из Кубка России, так как борьба за чемпионство — более серьезная цель.

© Матч ТВ

«Зенит» в среду в Санкт‑Петербурге в послематчевой серии пенальти уступил «Спартаку» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России.

— Поражение «Зенита» от «Спартака» в серии пенальти — обычный рабочий момент. Играли примерно равные соперники, здесь нельзя говорить, что одна команда сильнее другой на голову. Игра была довольно напряженная, мы увидели равную борьбу. А серия одиннадцатиметровых — лотерея. Что бы там ни говорили про мастерство, но здесь немало зависит от везения: сейчас удача была на стороне «Спартака». Ничего катастрофического для «Зенита» в связи с вылетом из Кубка не произошло, не вижу здесь проблемы. К тому же, на этой неделе игра с «Краснодаром» в чемпионате. Она более важная. Кубок, конечно, тоже важный турнир, но там до Суперфинала нужно еще играть. «Зенит» борется за золото в РПЛ, поэтому эти матчи могут где‑то и навредить в битве за чемпионство. Хотя, конечно, у них хорошая скамейка. В общем, я не вижу в этом вылете катастрофы для команды, — сказал Лепехин «Матч ТВ».

«Краснодар» с 52 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата страны, «Зенит» (51) идет вторым. В воскресенье «Зенит» дома примет «Краснодар» в 24‑м туре РПЛ.

Прямые трансляции матчей FONBET Кубка России и МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.