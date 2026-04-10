«Монако» без Головина разгромно проиграл «Парижу» в матче 29-го тура Лиги 1

Завершился матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором встречались клубы «Париж» и «Монако». Игра прошла на стадионе «Жан Буен» (Париж, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Ромен Лиссорг. Победу в матче со счётом 4:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч во встрече забил нападающий «Парижа» Нанитамо Иконе на четвёртой минуте. На восьмой минуте Чиро Иммобиле удвоил преимущество хозяев. На 22-й минуте Нанитамо Иконе оформил дубль. Полузащитник «Монако» Фоларин Балогун сократил отставание на 36-й минуте, а на 72-й минуте форвард хозяев Лука Колеошо установил окончательный счёт — 4:1. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принял участия в матче из-за травмы.

После 29 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Париж» заработал 35 очков и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «Париж» на выезде встретится с «Метцем» (19 апреля), а «Монако» в этот же день в домашнем матче сыграет с «Осером».