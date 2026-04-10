Мостовой призвал самого дорогого российского футболиста уехать из страны

Бывший капитан сборной страны Александр Мостовой призвал самого дорогого российского футболиста Алексея Батракова уехать из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Его слова приводит Metaratings.ru.

«Если к Батракову есть интерес от ПСЖ, надо брать чемоданы в руки и уезжать. Если есть возможность уехать, надо ей пользоваться. Есть Сафонов, который там уже играет. Партнеры всегда помогут с адаптацией», — сказал Мостовой.

Также известный в прошлом футболист привел пример полузащитника Александра Головина, который с 2018 года выступает за «Монако».

«Я то же самое говорил, когда пошел интерес к Головину от "Монако". Многие кричали, что делать в этих клубах, а он уже больше восьми лет играет и является одним из лучших футболистов», — заявил Мостовой.

Ранее сообщалось об интересе ПСЖ к Батракову, который сейчас защищает цвета «Локомотива». 20-летний полузащитник является самым дорогим российским футболистом, его трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро.