«Крылья» пожертвуют часть билетной выручки от матча с «Ахматом» пострадавшим в Дагестане

«Крылья Советов» пожертвуют часть билетной выручки от матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» пострадавшим от наводнения в Дагестане.

«ПФК «Крылья Советов» присоединяется к акции в поддержку жителей Дагестана, пострадавших от наводнения. Этой весной сильнейшие ливни привели к катастрофе в регионе. Часть выручки от билетов, проданных на матч с «Ахматом», будет направлена на помощь пострадавшим от стихии. Дагестан, «Крылья» с вами!» – сообщает телеграм-канал самарского клуба.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил о проведении благотворительной акции «Сильные вместе» – в знак солидарности с жителями Дагестана. На все встречи профессиональных лиг команды выйдут в футболках «Дагестан, мы с тобой».