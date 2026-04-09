«Астон Вилла» обыграла «Болонью» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Болонья» (Италия) и «Астон Вилла» (Англия). Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья). В качестве главного арбитра встречи выступил Сандро Шерер (Швейцария). Игра закончилась победой гостей со счётом 3:1.

Защитник «Астон Виллы» Эзри Конса открыл счёт на 44-й минуте. Нападающий Олли Уоткинс забил второй гол английской команды на 51-й минуте. На 90-й минуте Джонатан Роу отыграл один мяч для хозяев поля. В конце встречи на 90+4-й минуте Олли Уоткинс оформил дубль.

Ответный матч состоится 16 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

На стадии 1/8 финала соревнования «Болонья» по сумме двух встреч победила «Рому» со счётом 5:4. На аналогичном этапе «Астон Вилла» по сумме двух матчей обыграла «Лилль» — 3:0.