Круговой ответил на вопрос о кризисе ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос о кризисе красно-синих.

По словам Кругового, у ЦСКА не было какого-то спада - команда недобирала очки

- Я бы не сказал, что был какой-то спад. Да, недобирали очки, были обидные поражения. Если не брать кубковый матч с "Краснодаром", то в каждой игре мы смотрелись достаточно неплохо, просто не хватало чуть-чуть реализации, - цитирует Кругового "Матч ТВ".

В 23 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 2:1. Также команда Фабио Челестини прошла в финал Пути регионов Кубка России, одержав победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 5:2. В финале нижней сетки турнира красно-синие сыграют с московским "Спартаком".

По итогам 23 сыгранных туров "армейцы" располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 42 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на десять баллов.