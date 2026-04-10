«Соболев приносит максимальную пользу «Зениту», сейчас он номер один» – Семшов

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в эфире «Матч ТВ» заявил, что нападающий «Зенита» Александр Соболев на данный момент приносит максимальную пользу петербургскому клубу.

После возобновления сезона 29‑летний форвард забил пять мячей в восьми матчах.

— Любой тренер будет выпускать форварда, который забивает и приносит очки, иногда даже при не такой выразительной игре. Соболев приносит сейчас максимальную пользу команде, он номер один, — сказал Семшов в эфире «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В воскресенье «Зенит» примет «Краснодар» в матче 24‑го тура РПЛ, встреча начнется в 19:30 мск.

