Норвежский паспорт стал для российского футболиста четвертым гражданством

Голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин получил четвёртое гражданство. Став гражданином Норвегии, он получил уже четвёртый паспорт. Кроме этого, Хайкин является гражданином Израиля, России и Великобритании.

После регистрации данных в ФИФА Никита Хайкин получит шанс поехать на чемпионат мира в составе сборной Норвегии.

30-летний Никита Хайкин родился в израильском городе Нетания, через два года семья переехала в Россию. Голкипер начал карьеру в «ФШМ Торпедо», затем занимался в академиях московского «Динамо», а также английских клубов «Челси», «Портсмут» и «Рединг». Хайкин выступал за «Будё-Глимт» в период с 2019 по 2022 год, а потом вернулся в клуб в 2023 году.