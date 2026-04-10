Гришин оценил последствия отсутствие Акинфеева на игре ЦСКА с "Сочи"

Отсутствие вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева не повлияет на игру команды в матче 24-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи". Такое мнение ТАСС высказал чемпион СССР в составе ЦСКА Александр Гришин.

Акинфеев получил мышечное повреждение в игре РПЛ с тольяттинским "Акроном" (2:1), он ориентировочно пропустит 10-14 дней. Матч с "Сочи" пройдет 12 апреля в Москве и начнется в 14:00 мск.

"Было бы влияние, если бы ЦСКА играл против "Краснодара", "Зенита" или "Спартака". А матч с "Сочи", давайте откровенно, эту команду сейчас только ленивый не обыгрывает, ЦСКА явно является фаворитом, поэтому без разницы, кто будет играть в воротах, - сказал Гришин. - Еще бы отметил, что Владислав Тороп - хороший вратарь, не думаю, что будут какие-то проблемы с заменой Акинфеева в этом матче. Слава уже доказал, что неплохо играет, поэтому это не проблема ЦСКА. Я думаю, что будет уверенная победа армейцев".

В последних двух матчах за ЦСКА четыре гола забил аргентинский нападающий Лусиано Гонду.

"Я считаю, что рано говорить о набранной форме Лусиано. Он забил в двух матчах - "Акрону", который практически в зоне вылета, и "Крыльям Советов", которые уже там, - отметил Гришин. - Поэтому давайте не торопиться с такими выводами. А то все любят - в двух играх забил, значит набрал форму. А форму нужно смотреть хотя бы по 10 хорошим матчам. Пока Лусиано сыграл только неплохой матч с "Крыльями", потому что сделал хет-трик. Я думаю, что Фабио Челестини ему доверяет, поэтому Лусиано всегда в основном составе. Поэтому он сыграет с "Сочи", чтобы закрепить свою голевую серию. Для форварда важны голы, Челестини это понимает, выйдет Лусиано, чтобы забить и почувствовать уверенность еще больше. Но Тамерлан Мусаев на замену тоже выходит неплохо".

Бразильский защитник Мойзес пропустил последние три матча ЦСКА.

"Если взять и откинуть вот этот конфликт, который был в ЦСКА, то Мойзес - сильнейший футболист команды. Я думаю, что сейчас мы посмотрим, есть конфликт или нет. После этой игры можно спокойно ставить Мойзеса, Матеуса Рейса, Жоао Виктора. Потому что игры через два на третий день. Чтобы все находились в тонусе. Мы же знаем, что это актив клуба, Мойзес, Рейс, Виктор стоят денег, если они не выйдут сейчас, то будет повод задуматься, почему не выходят", - заключил Гришин.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 23 матчах. "Сочи" с 9 очками идет на последней, 16-й позиции.