Легионер Джон назвал цель "Зенита"

Вингер "Зенита" Джон Джон высказался о предстоящем матче 24 тура РПЛ с "Краснодаром".

По словам Джона, цель "Зенита" - всегда набирать три очка и завоевывать чемпионство.

- "Краснодар" — очень сильная команда. В российском чемпионате в принципе нет простых матчей. Но цель "Зенита" — всегда набирать три очка и стать чемпионом. Эта игра не будет ничем отличаться от других в плане мотивации, - цитирует Джона "Чемпионат".

В 24 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" сыграет на домашнем стадионе с "Краснодаром" - встреча состоится в воскресенье, 12 апреля, в 19:30 по московскому времени.

По итогам 23 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 52 набранными очками, петербуржцы располагаются на второй строчке с 51 баллом в своем активе.